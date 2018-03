USMA: installation d'un directoire pour gérer les affaires du club

Le président de la SSPA/USM Alger, Ali Haddad a procédé mercredi à l'installation d'un directoire qui sera chargé de gérer les affaires courantes du club de Ligue 1 professionnelle de football, a indiqué un communiqué du club algérois.

L'ancien international algérien des années 1990 Abdelhakim Serrar a été désigné à la tête de ce directoire qui sera chargé de gérer les affaires administratives et techniques de l'USMA, assisté de Salah Allache, coordinateur général et l'actuel manager général, Rachid Malek.

"Je me suis officiellement retiré de la gestion administrative du club pour se concentrer beaucoup plus sur ma mission en tant que 2e vice-président de la Fédération algérienne de football (FAF) et gérant de l'entreprise familiale ETRHB.", a déclaré à l'APS, Rebouh Haddad.

Pour l'ex-directeur général de l'USMA, "le choix s'est porté sur Hakim Serrar qui accumule une expérience non-négligeable en matière de gestion administrative et si ça marche avec lui, nous allons lui renouveler notre confiance à la tête du club." a t-il ajouté.

"Je continuerais à suivre le club mais de loin sans avoir la responsabilité de gérer les petites futilités de tous les jours.", a-t-il souligné.

Une première réunion du directoire est prévue pour demain matin (jeudi) et elle sera suivie par une conférence de presse dont la date n'a pas été encore arrêtée.

L'USMA qui reste sur un nul face au MC Alger (2-2) dans le derby algérois, se déplacera vendredi à Biskra pour un match avancé de la 22e journée de Ligue 1

Les Usmistes qui occupent la quatrième place au classement de L1, entrent lice en le 7 mars prochain en match aller des seizième de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine contre les Congolais de l'AS Maniema Union (RDC) à 14h00.