Suspension de la grève du Cnapest : le ministère de l’Education annonce la réintégration des enseignants licenciés et la reprise du dialogue le 4 mars prochain

La décision du Cnapest de suspendre sa grève, décrétée illégale par la justice, a fini par débloquer la situation de crise. Le ministère de l’Education nationale a pris des mesures pour faciliter la réintégration de tous les enseignants grévistes, y compris ceux radiés de leur poste.

Hier, Madame Benghabrit a adressé une Note à toutes les directions de l’Education des wilayas et aux chefs d’établissements, leur demandant de faciliter la réintégration de tous les enseignants grévistes, y compris les 420 enseignants de Blida licenciés de leur poste.

« Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour l’apaisement du climat et pour permettre aux enseignants de reprendre leur poste de travail », a affirmé, jeudi à Alger, à l’émission l’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, le conseiller de la ministre de l’Education nationale, Mohamed Chaib Draâ Ethani, qui a salué la décision du syndicat qui a fait prévaloir « le principe de la sagesse ».

Concrètement, explique le conseiller de la ministre, « les enseignants qui ont fait l’objet d’un arrêté notifié et visé par le contrôleur financier », autrement dit les enseignants licenciés, « il leurs ai demandé de (juste) déposer une demande de recours, nécessaire, pour être réintégrés, immédiatement, dans leur poste de travail ». « La procédure est réglementaire, puisque nous sommes par rapport à la règle de droit », justifie Mohamed Chaib Draâ Ethani.

« Ces mesures concernent, globalement, 19.000 enseignants grévistes, mais les enseignants qui doivent faire un recours, ce sont uniquement ceux de Blida, qui sont au nombre de 420, puisque sur 581 enseignants radiés, 138 ont déjà déposé leur demande de recours », a détaillé le conseiller de la ministre.

Reprise du dialogue

Ces mesures d’apaisement ouvrent la voie à la reprise du dialogue entre les deux parties, ce que confirme Mohamed Chaib Draâ Ethani qui annonce que « Madame la ministre va recevoir, personnellement, le dimanche 4 mars à 14 heures, le bureau national de du Cnapest pour relancer les négociations ».

Mohamed Chaib Draâ Ethani a, toutefois, tenu à rappeler que « Madame la ministre, dès son installation, a toujours prôné le dialogue et la concertation, et elle a veillé et elle veille toujours à construire un réel partenariat avec tous les syndicats du secteur ». Ça c’est le premier point, le deuxième point, « elle a toujours déclaré qu’il fallait respecter l’arrêté de justice pour pouvoir se rencontrer, chose faite », indique le conseiller de la ministre.