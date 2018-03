Abdelwahid Temmar : les demandeurs de logements sociaux dont les salaires ont augmenté ne seront pas exclus du programme

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué, jeudi à Alger, que les demandeurs de logements publics locatifs (LPL) dont le salaire aura connu une hausse après le dépôt et l'étude de leurs dossiers ne seront pas exclus du programme.

A une question du membre du conseil de la Nation pour la wilaya de Relizane, Mohamed Larbaoui concernant le sort des demandeurs de logements sociaux dont les salaires seront revus à la hausse entre la date de dépôt de leur dossier de demande et la date de réception du logement social, le ministre a indiqué que les instances compétentes prennent en compte le revenu mensuel du demandeur du logement social durant la phase d'étude du dossier.

«Le montant des revenus du demandeur du logement social est noté lors de l'étude du dossier et reste inchangé, même si le revenu est revu à la hausse, le bénéficiaire ne sera pas exclu. Nous prenons en compte la fiche de paie qui figure dans le dossier», a expliqué le ministre.

A l'instar des autres wilayas, Relizane a eu son quota de logements ruraux en 2017 et 2018, a fait savoir M. Temmar, indiquant qu'elle a bénéficié de 4.800 logements, dont 1.000 unités de type Logement promotionnel aidé (LPA), 800 unités de type location-vente et 3.000 unités dans le cadre du logement rural, un nombre qui augmentera progressivement suivant les besoins de la wilaya.

Concernant le programme de logement enregistré au profit de la wilaya de Relizane, le ministre a précisé que la wilaya a bénéficié jusqu'en décembre 2017 d'un programme de 39.990 unités, dont 24.320 logements achevés, 12.070 logements en cours de réalisation et 3.600 unités non encore lancées.

Ce programme prévoit 18.191 logements publics locatifs dont plus de 9.000 unités ont été achevées et 3.991 unités de type LPA dont plus de 2.500 unités ont été achevées et 4.646 unités de logements ruraux dont 11.674 unités achevées outre 3.100 logement AADL dont 600 unités achevées et 56 logements promotionnels publics en cours de réalisation.

Par ailleurs, 12.696 unités ont été recensées dans le cadre de l'élimination de l'habitat précaire. La wilaya a bénéficié de 12.650 unités de logements dont 10.985 unités ont été réalisés et 1.665 sont en cours de réalisation. 1.600 logements ont été restaurés et 1.646 dossiers ont bénéficié d'aides pour les travaux de restauration.