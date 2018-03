Batna : arrestation de trois terroristes

Trois terroristes ont été arrêtés jeudi dans la wilaya de Batna par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a arrêté, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, le 01 mars 2018, trois (03) terroristes à Batna/ 5ème Région militaire», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l’ANP, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté, lors de différentes opérations menées à Tamanrasset, In-Salah et Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, cinq (05) contrebandiers et ont saisi deux (02) détecteurs de métaux, dix (10) marteaux piqueurs, onze (11) groupes électrogènes, un (01) véhicule tout-terrain, un (01) fusil de chasse et des équipements de communication», selon le communiqué du MDN, ajoutant dans le même contexte, que «des détachements de l’ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Biskra et El-Oued/4ème RM et à Saïda/2ème RM, six (06) contrebandiers et ont saisi 55 quintaux de tabacs et 27 513 unités de différentes boissons».

Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Ghardaïa, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Saïda, 233 immigrants clandestins de différentes nationalités.