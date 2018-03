Le placement de la 35e session du CMAI sous l'égide du Président Bouteflika témoigne de l'intérêt qu'il accorde à l'action arabe commune

Le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), Mohamed Ben Ali Koumane a salué samedi l'attention accordée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika à la réussite de la 35ème session prévue, mercredi et jeudi prochains à Alger, considérant que "le placement de cet évènement sous son égide témoigne de l'intérêt qu'il porte à l'action arabe commune".

"Le placement de cette session sous l'égide du Président Bouteflika témoigne de l'intérêt qu'il porte à l'action arabe commune, notamment en matière de sécurité au regard de la conjoncture prévalant dans le monde arabe et des problématiques dans plusieurs régions du monde", a indiqué M. Koumane au terme d'une audience par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui.

Le SG du CMAI a valorisé, dans ce sillage, les efforts de l'ensemble des institutions algériennes pour la réussite des travaux de cette session qui verra la participation de ministres de l'Intérieur et de représentants de 20 Etats arabes.

Les menaces qui planent sur la sécurité dans le monde arabe et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et contre l'immigration illégale sont les thèmes majeurs inscrits à l'ordre du jour de cette session, organisée au Centre internationale de Conférences (CIC) Abdelatif Rahal.

Par ailleurs, cette session sera une opportunité pour réaffirmer la détermination de l'Algérie à aller de l'avant pour la réactivation de l'action sécuritaire interarabe et faire connaitre son expérience pionnière et les bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, outre la proposition de solutions qualitatives et pratiques au plan arabe et régional.