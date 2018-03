Lutte antiterroriste : 31 bombes artisanales détruites à Bouira

Trente et une (31) bombes de confection artisanale ont été détruites dimanche, dans une opération de ratissage menée à Bouira par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira (1ère Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 4 mars 2018, (31) bombes de confection artisanale, tandis que d’autres détachements ont détruit, à Tizi Ouzou (1ère RM) et Batna (5e RM), quatre (4) casemates pour terroristes contenant des vivres, et récupéré une quantité de munitions", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des Garde-frontières "ont intercepté à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), huit (8) contrebandiers et saisi trois (3) groupes électrogènes, cinq (5) marteaux piqueurs et (800) litres de carburant".

En outre, un autre détachement "a saisi, à Ghardaïa (4e RM, neuf (9) kilogrammes de kif traité".

D'autre part, (24) immigrants clandestins de différentes nationalités "ont été arrêtés à Tlemcen, Ouargla et In Guezzam", rapporte également le communiqué. APS