Bouira: condamnation à la peine capitale de l'auteur du quadruple crime

L'auteur du quadruple crime, perpétré en juin dernier dans la commune de Taghzout (Est de Bouira) a été condamné à la peine capitale, a-t-on appris lundi soir d'une source judiciaire.

A la fin d'un procès ayant duré plus de onze heures au tribunal de Bouira, la peine capitale a été prononcé à l'encontre de l'accusé portant les initiales A.B et âgé de 63 ans pour homicide volontaire avec préméditation, tentative d'homicide volontaire, ainsi que pour port d'arme prohibée et détention de munition de type 4 sans autorisation, a précisé la même source.

Le 11 juin dernier, et suite à une dispute avec la petite famille de son frère, le mis en cause a fait usage d'un fusil de chasse pour abattre froidement son neveu, sa nièce et sa belle soeur.

Dix jours plus tard, l'auteur du triple homicide était revenu sur les lieux du crime pour tuer son propre frère et prendre la fuite vers une zone forestière voisine.

Le forcené fut finalement arrêté par les services de la gendarmerie nationale après une vaste opération de ratissage à Taghzout.