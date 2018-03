Le MAE danois relève l'«abondance» des opportunités d’investissements en Algérie

L’Algérie offre «en abondance» les opportunités d’investissements dans divers secteurs qui intéressent fortement le Danemark, a affirmé mardi à Alger le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsen.

S’exprimant lors d’un forum d’affaires algéro-danois, qu’il a co-présidé avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, M. Samuelsen a exprimé la volonté de son pays de développer ses relations économiques et commerciales avec l’Algérie qui «offre en abondance les opportunités d’investissements dans divers secteurs».

Le chef de la diplomatie danoise a, par ailleurs, estimé que ce forum d’affaires constituerait une occasion pour développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Relevant la «forte délégation d’entreprises danoises» qui l’accompagne lors de sa visite de trois jours en Algérie, M. Samuelsen a précisé que la coopération et les échanges existants entre les entreprises algériennes et danoises constituait une «puissante plateforme» pour booster davantage les relations économiques bilatérales.

A ce propos, il a soutenu que les entreprises danoises implantées en Algérie dans des secteurs comme l'industrie pharmaceutique, l’énergie et le transport, désiraient développer davantage leurs activités tandis que celles qui ne se sont pas encore installées en Algérie souhaitent également y investir.

S’adressant aux hommes d’affaires de son pays présents au forum, M. Samuelsen a fait valoir que l’intégration dans le marché algérien passe par un facteur décisif consistant à «identifier le bon créneau et le bon partenaire».

Concernant le projet de partenariat de production d'insuline entre Saidal et Novo Nordisk, dont la première pierre du complexe a été posée mardi à Boufarik (Blida), le ministre danois a avancé qu’il permettrait un «véritable transfert de technologie», et ce, outre la création d’emplois et l’amélioration de la couverture de la demande algérienne en médicaments.

Le ministre des Affaires étrangères du Danemark avait entamé dimanche dernier une visite de travail en Algérie en réponse à l'invitation de M. Messahel.

Cette visite s'inscrit aussi dans le cadre de la poursuite du dialogue politique redynamisé à la faveur de la visite effectuée, en février 2016 à Alger, par l'ancien chef de la diplomatie danoise, Kristian Jensen.

Elle constitue une opportunité supplémentaire pour donner une nouvelle impulsion à la coopération entre l'Algérie et le Danemark et permet aussi d'échanger les points de vue des deux pays sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment sur la situation au Sahel, en Libye, au Proche et Moyen-Orient, ainsi que sur les questions de migration et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Cette visite de M. Samuelsen a également donné lieu à la réouverture lundi de la Chancellerie danoise à Alger, fermée en 2010.