Un terroriste se rend aux autorités militaires dans la wilaya de Tamanrasset

Un terroriste s'est rendu mardi aux autorités militaires de la wilaya de Tamanrasset en possession d'armes et d'une quantité de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, aujourd'hui 06 mars 2018 aux autorités militaires à Tamanrasset, 6ème Région militaire, en possession d’un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02) chargeurs garnis et une quantité de munition. Il s’agit de M. Mohamed, dit Abou Ammar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012», précise la même source.

«Ces résultats interviennent pour réitérer la détermination des unités de l'ANP, engagées à travers l’ensemble du territoire national pour la défense du pays en mettant en échec toute tentative d’atteinte à la sécurité du pays», ajoute le communiqué du MDN. APS

Découverte d'une cache de munitions à Bordj Badji Mokhtar et destruction de trois casemates à Batna et Tizi-Ouzou

Une cache de munitions contenant 12 roquettes de calibre 60 mm et 636 balles de différents calibres a été découverte, lundi, suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l’Armée nationale populaire, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont découvert et détruit trois casemates pour terroristes à Batna et Tizi-Ouzou, indique mardu un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 05 mars 2018, une cache de munitions contenant 12 roquettes de calibre 60 mm et 636 balles de différents calibres, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont découvert et détruit (03) casemates pour terroristes à Batna/5e RM et Tizi-Ouzou/1e RM», note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a arrêté, à Tamanrasset/6 RM, deux (02) contrebandiers et saisi deux (02) camions, 12,8 tonnes de denrées alimentaires et 850 litres d’huile de table, tandis qu’un autre détachement a saisi à Bordj Badji Mokhtar trois (03) détecteur de métaux, six (06) groupes électrogènes et trois (03) marteaux piqueurs».

Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP «ont intercepté à Oran, Relizane/2e RM et Bechar/3e RM, six (06) narcotrafiquants en possession de 106 kilogrammes de kif traité, alors que 2244 unités de différentes boissons ont été saisies à Ouargla et El-Oued/4e RM. Aussi, 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bechar, Adrar et In Salah», ajoute le communiqué. APS