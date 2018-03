Hygiène de vie : une alimentation variée permet de lutter contre le stress oxydatif

Une alimentation équilibrée et variée permet de lutter contre le stress oxydatif et contribue à stimuler le système de défense du corps, a considéré le Pr Mahmoud Réda de l'université d'Annaba, à l'ouverture mardi à El Tarf des travaux du premier séminaire national sur «L'eau, l'environnement et la santé» à l'université «Chadli Bendjedid».

Animant une conférence plénière intitulée : «Stress oxydatif et santé», l'universitaire a indiqué qu'une alimentation couvrant les besoins en minéraux, fibres, vitamines et oligo-éléments contribue «à circonscrire les méfaits» du stress oxydatif définit comme, «une agression des cellules du corps humain par des radicaux libres, dans le corps, appelés espèces réactives de l'oxygène».

Soulignant que le stress oxydatif est un facteur d'inflammation et vieillissement cutané, le même universitaire a assuré que le stress oxydatif est également à l'origine de certaines maladies chroniques, citant entre autres le diabète.

Il a ainsi insisté sur l'importance de se prémunir et lutter contre le stress oxydatif par «une bonne prévention nutritionnelle» en favorisant certains antioxydants basiques, le zinc, le fer, le magnésium notamment.

A l'initiative du département des sciences agronomique relevant de la Faculté des sciences de la nature, le séminaire de deux jours est axé autour de trois thèmes principaux, «la toxicologie animale et végétale», «l'environnement et la pollution de l'eau» et enfin «la gestion des ressources hydriques», déclinés en communications et ateliers tenus au niveau de la bibliothèque de l'université.

L'objectif de ce séminaire est de débattre, a précisé la coordinatrice de cette rencontre scientifique, Dr Sabrina Bouchelaghem, «les différents thèmes liés à la situation actuelle de l' environnement, notamment en matière de protection des écosystèmes», soulignant que «les problèmes liés à l'environnement influent de façon directe sur la santé des individus et la qualité de vie de la population ainsi que sur la productivité et la durabilité du patrimoine naturel du pays».

Les travaux de ce séminaire ont été ouverts par la signature d'une convention de partenariat entre l'université Chadli Bendjedid et le parc national d' El Kala (PNEK).

Cette convention a pour but, a affirmé le directeur du PNEK, Moncef Bendjedid, de développer la recherche au profit de la protection de la nature et du développement durable.

Elle vise également à renforcer la coopération entre le PNEK et les chercheurs scientifiques représentant différentes universités du pays, a-t-on ajouté.

Selon le recteur de l'université Chadli Bendjedid, Abdelaziz Laîche, cette convention ambitionne également «de développer des thématiques et préoccupations entrant dans le cadre de la recherche scientifique ». Les résultats issus de cette collaboration entre experts et chercheurs serviront à «donner davantage de visibilité pour les gestionnaires», a-t-on encore détaillé et déboucheront «certainement» sur la création d'un pôle de compétences nationale dans le domaine de l'environnement en vue d'un développement socio-économique durable, a-t-elle soutenu.

Les travaux du premier séminaire national sur «L'eau, l'environnement et la santé», qui doivent être clôturés demain mercredi, seront sanctionnés par des recommandations. APS