Début des travaux de la 35ème session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur

Les travaux de la 35ème session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), ont débuté mercredi au Centre International de conférences, Abdelatif Rahal à Alger, pour l'examen de plusieurs questions, dont le projet d'un plan sécuritaire et médiatique pour la sensibilisation et la prévention de la criminalité.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a procédé à l'ouverture des travaux de cette session qui durera deux jours.

Organisée sous l'égide du président Bouteflika, cette réunion sera une opportunité pour examiner "les recommandations issues des conférences et réunions tenues en 2017 dans le cadre du secrétariat général et les conclusions des réunions mixtes tenues avec les instances arabes et internationales durant l'année 2017, le projet d'un neuvième plan sécuritaire arabe, le projet d'un septième plan médiatique arabe pour la sensibilisation et la prévention contre la criminalité et bien d'autres thèmes importants, entre autres, le rapport du secrétaire général du CMAI sur le bilan des activités du secrétariat général dans l'intermède des 34e et 35e sessions".

Les travaux de la réunion connaitront, outre la participation du secrétaire général du CMAI, Mohamed Ben Ali Kouman et des ministres arabes de l'Intérieur, la présence de délégations sécuritaires de haut niveau, de représentants de la Ligue arabe et de l'Union du Maghreb arabe (UMA), de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), du Bureau des Nations-Unies pour la lutte contre le terrorisme, du Projet de lutte contre le terrorisme dans la région MENA, de l'Université arabe Nayef des sciences de sécurité et de l'Union sportive arabe de la police.