A l'occasion des vances scolaires : la SNTF prévoit des dessertes Grandes-lignes

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) envisage de mettre en service de nouvelles dessertes de grandes lignes reliant Agha (Alger) et Oran, a indiqué mercredi, la société dans un communiqué.

Ce renforcement intervient à l'approche des vacances du printemps, prévues à compter du 15 mars 2018, et pour répondre favorablement à la demande de sa clientèle, a précisé la même source.

Aussi, et en sus des trains habituels reliant Alger et Constantine, une desserte supplémentaire composée de rames récemment réhabilitées, offrant les meilleurs commodités en matière de confort et de standard international sera programmée, a-t-on ajouté.

La SNTF mettra également en circulation un nouveau train "Coradia El Djazair" sur l'axe Alger-Sétif, a annoncé la société, précisant que les horaires des dessertes supplémentaires programmées seront communiqués incessamment.

Par ailleurs, à occasion de la journée internationale de la femme, la SNTF prévoit la gratuité des voyages effectués par les femmes le 8 mars sur tous les trains de la banlieue au niveau du réseau ferroviaire national, ainsi que la distribution des roses aux femmes voyageuses dans les gares et à bord des trains. APS