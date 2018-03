Les participants à une rencontre scientifique sur «la résistance bactérienne aux antibiotiques» ont affirmé mercredi, à Batna que «l'hygiène des mains réduit à 50 % l'utilisation des antibiotiques».

Des médecins spécialisés en maladies infectieuses ont précisé lors de cette manifestation initiée par le laboratoire central de biologie médicale relevant du centre régional anti- cancer (CAC) que le lavage fréquent des mains, parmi les professionnels du secteur de la santé, les infirmiers et des médecins permet d’éviter la transmission des bactéries d'un patient à l'autre et même de l'intérieur de l'établissement de santé à l'extérieur.

Il s’agit , a indiqué à ce propos le Pr Ahmed Kasah Laâouar , le président du laboratoire central de biologie médicale relevant du centre régional anti- cancer de la wilaya de Batna ‘‘d’une mesure qui minimise la transmission de l'infection, tout en contribuant à la réduction de l'utilisation de médicaments, en particulier les antibiotiques’’.

Lors de cette rencontre, première du genre à l’échelle locale, le même intervenant a souligné la nécessité de l'utilisation rationnelle des antibiotiques, notamment en cas d'infection virale, rappelant les résultats négatifs du phénomène d'automédication.

Le même spécialiste a révélé que plus de 80% des cas de résistance bactérienne aux antibiotiques ont été détectés dans la wilaya attestant que ces cas ont dicté l’organisation de cette journée de sensibilisation, de formation et d’information sur la résistance bactérienne aux antibiotiques, ciblant les spécialistes des laboratoires et dans les sciences des bactéries et des maladies infectieuses, ainsi que des professeurs universitaires.

«La mise en place d'un plan sectoriel de lutte contre les médicaments antimicrobiens annoncé, il y a des années en Algérie par le ministère de la Santé, de la population et des réformes hospitalières demeure importante pour atténuer ce phénomène.» , a considéré de son coté, le Pr Rabah Ayet Hamouda, médecin spécialiste en maladies infectieuses.

Le directeur du centre régional anti-cancer de la wilaya de Batna, Aissa Madhoui a fait savoir, de son coté que cette journée d’étude s'inscrit dans le cadre de la formation continue et vise à mettre en exergue les efforts des travailleurs des laboratoires et des pharmacies des établissements de santé.

Une charte d’engagement pour le lavage des mains en milieu hospitalier a été signée à Batna en 2016 en présence des cadres centraux du ministère de tutelle, comme une promotion de l’action du lavage des mains, rappelle-t-on. APS