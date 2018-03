Commerce électronique et cybercriminalité : les pays arabes appelés à davantage de mesures

Le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), Mohamed-Ali Koumane a affirmé, mercredi à Alger, que le recours aux systèmes d'informations et au commerce électronique exigeait des pays arabes «davantage de mesures face aux dangers de la cybercriminalité».

«Eu égard au recours croissant aux systèmes d'informations et au commerce électronique par les pays arabes, les dangers que véhicule la cyber-criminalité en appellent à davantage de mesures à prendre par les institutions sécuritaires arabes», a indiqué M. Koumane dans son allocution lors des travaux de la 35ème session du CMAI tenue sous l'égide du présidant de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

M. Koumane a précisé que «la conjoncture sécuritaire qui prévaut dans le Monde arabe est particulièrement sensible du fait des ingérences étrangères dans les affaires internes des pays arabes et des tentatives de déstabiliser ces pays et d'attiser les divisions sectaires et doctrinales dont l'objectif est diviser les peuples, outre les défis liés au crime organisé à l'instar du trafic de drogue, de la traite humaine et du blanchiment d'argent».

«En dépit des acquis remportés contre les organisations terroristes, les dangers liés au retour des combattants des foyers de conflits et le déplacement des organisations terroristes à de nouvelles zones exigent l'intensification de plans et de mécanismes».

Le même responsable s'est félicité du «plébiscite du ministre saoudien des Affaires étrangères, l'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Al Saoud en tant que président honoraire du CMAI, soulignant que «ce poste est garant de la convergence de vues au sein du Conseil à la faveur d'un climat d'entente et de concorde».

Il a réitéré à cette occasion «les remerciements et la considération du CMAI au président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour avoir placé cette session sous son haut patronage et pour son message riche de visions éclairées». APS