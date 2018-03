Règlement des crises, lutte antiterroriste et déradicalisation : Les ministres arabes de l’Intérieur saluent le modèle algérien

Les travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI) ont pris fin, mercredi, par l'adoption du communiqué final dans lequel les participants ont salué l'expérience de l'Algérie, en tant que modèle en matière de règlement des crises, de lutte antiterroriste et de déradicalisation.

Dans leur communiqué final, lu par le Secrétaire général du CMAI, Mohamed Ben Ali Kouman, les participants à cette 35e session, prévue initialement pour deux jours mais qui n'a duré qu'une seule journée, ont estimé que l'expérience de l'Algérie constituait "un modèle à méditer pour le règlement des crises qui secouent le monde arabe, loin de toute ingérence dans les affaires internes pour consacrer les droits et la dignité à la faveur de la sécurité et de la stabilité et de manière à préserver la souveraineté de leurs Etats et leur intégrité territoriale".

Placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette 35e session du CMAI a mis en avant "l'expérience de l'Algérie qui a vaincu le terrorisme et le radicalisme et lutté contre l'extrémisme sous toutes ses formes".

La session inaugurée par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a vu la lecture d'un message du président Bouteflika dans lequel il a appelé à infirmer les références intellectuelles du terrorisme et à le priver de son environnement social et ses réseaux d'information et de communication.

"Cet espace virtuel constitue un défi sécuritaire pour nos pays arabes, d'autant plus qu'il représente un refuge pour les organisations terroristes et tous les réseaux criminels, parce qu'invisible, notamment celles qui pratiquent la traite des personnes, le trafic d'organes et des migrants illégaux, le trafic de drogue, le trafic d'armes", a ajouté le président de la République.