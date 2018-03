Volonté d'établir un partenariat algéro-polonais en culture de pomme

Le président de l’association des producteurs de fruits de Pologne, Mirostav Malyvsky a exprimé, mercredi à Oran, son souhait d’établir un partenariat avec les Algériens dans la production de la pomme.

En marge du 6ème salon international des industries agroalimentaires (SIAG), ouvert mercredi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran, M. Mayvsky a souligné que son association œuvre à établir un contact entre les agriculteurs polonais et algériens pour un partenariat en culture et production de pomme.

"Nous prospectons de nouveaux marchés pour commercialiser la pomme polonaise et nous sommes en phase préliminaire et d’exploration pour établir des contacts d’un partenariat entre agriculteurs algériens et polonais", a-t-il souligné.

L’association polnaise compte visiter un nombre d'exploitations agricoles en Algérie spécialisées dans la production de pomme pour s’imprégner des techniques utilisées et le parcours technique de cette filière adopté par les agriculteurs algériens, déterminer la nature du climat et connaître le système de distribution et de commercialisation, a-t-il fait savoir, exprimant son désir de produire de la pomme destinée à la consommation et non à la transformation.

La production de pomme a doublé en Pologne passant, dans les dernières années, de 2 4 millions de tonnes par an, ce qui incite à multiplier les visites dans plusieurs pays pour prospecter les moyens d’exportation de ce produit, a indiqué le président de l'association polonaise.

Concernant la participation au SIAG, Mirostav Malyvsky a expliqué que son association représente la société européenne "Time Four Apples" implantée actuellement en Algérie et en Egypte qui oeuvre à promouvoir la pomme européenne.

Ce rendez-vous économique de quatre jours, organisé par l’agence "Expoline" au Centre des conventions d’Oran (CCO), enregistre la participation de 200 exposants du pays et de l’étranger dont la Turquie, la France, l'Espagne, la Pologne et l'Inde.