Journée internationale de la femme: cérémonie de commémoration à l'hôtel El Aurassi

Une cérémonie de commémoration de la journée de la femme, sera organisée ce jeudi, à l’hôtel El Aurassi d’Alger.

Cette manifestation, à laquelle tous les hauts responsables du pays y sont conviés, sera marquée par une présence très diversifiée de femmes représentant l’ensemble des wilayas du pays.

L’amélioration de la situation de la femme en Algérie fait partie du combat que l’Algérie mène pour la garantie de la dignité humaine, de l'égalité et l'équité en faveur de la femme.

A la veille de la célébration de la journée de la femme, le président de l'APN, Said Bouhadja, a mis en valeur " toutes les réalisations accomplies par la femme sur tous les plans", ce qui lui a permis de s'imposer dans tous les domaines, voire même dans des domaines de souveraineté, tels que la justice et la sécurité, rappelant à cet égard, les réformes politiques ayant permis aux femmes d'investir le monde politique, en représentant près de 30% des membres de la chambre basse du Parlement, ainsi qu'au niveau des assemblées locales.

Dans le domaine économique, la femme a investi le monde de l'investissement, "en étant à la tête de 10% des entreprises privées créées ces dernières années", a-t-il dit.

Ces réalisations et acquis "n'auraient pu être obtenus, sans le rétablissement de la paix et de la stabilité", d'une part, et " la consolidation de la place de la femme au sein de la dernière révision constitutionnelle", d'autre part, a-t-il estimé, ajoutant que ce processus doit être finalisé pour la réalisation des objectifs nobles, consacrés dans la Constitution de 2016, visant le parachèvement du processus de développement de la Nation.