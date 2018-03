L’Algérie observe avec beaucoup de prudence le redéploiement des groupes terroristes de la région du Moyen-Orient

L’émission L’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne a reçu, jeudi matin, l’Inspecteur général au ministère de l’Intérieur, Abderrahmane Sedini, venu commenter les conclusions de la 35e session du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, qui a pris fin hier à Alger.

Les participants à cette réunion ont signé une déclaration finale dans laquelle ils ont convenu de « poursuivre leurs efforts pour une étroite coordination et collaboration pour endiguer le phénomène du terrorisme, éradiquer la tendance d’endoctrinement idéologique en faveur de l’extrémisme, et de lutter contre les différents supports utilisés par les groupes criminels, notamment tout ce qui a trait au blanchiment d’argent, au trafic de drogue et des stupéfiants et tous les moyens utilisés par ces groupes », a indiqué M. Sedini.

Les ministres arabes de l’Intérieur ont, également, appelé à s’inspirer de l’approche algérienne en matière de lutte anti-terroriste et de déradicalisation pour régler les crises qui secouent le monde arabe.

« Au vue de l’expérience algérienne, la décennie tragique que nous avons traversé durant les années 90 nous a donné une avance par rapport à d’autres pays frères et amis. Nous sommes dans la lutte anti-terroriste pluridimensionnelle, je dirais. Notre conception de la lutte anti-terroriste ne s’articule pas uniquement aux aspects opérationnels et militaires, mais également à d’autres aspects, y compris l’assèchement des sources de financement de ces groupes terroristes qui sont des problématiques aussi importantes que les aspects opérationnels. Et puis, d’un autre côté, il y a un travail vis-à-vis de la société qui vise à améliorer la situation économique de nos populations, appuyer le retour des populations à leur localité d’origine, donc il y a pas mal d’expériences qui ont été capitalisées par l’Algérie en matière de lutte contre les effets de ce phénomène et qui sont mises à profit actuellement au niveau régional et international pour développer des stratégies régionales et mondiales en matière de lutte anti-terroriste », a résumé M. Sedini

Interrogé sur le risque de déploiement et l’infiltration au Maghreb des groupes terroristes de la région du Moyen-Orient, M. Sedini a déclaré que l’Algérie « observe avec beaucoup de prudence le redéploiement assez rapide de ces groupes terroristes, d’une région vers une autre ».

L’Invité de la rédaction y voit dans la mobilisation « quasi rapide » de ces groupes terroristes une manipulation évidente. « Maintenant il est évident que c’est des manipulations à différents niveaux et des complicités qu’il y a lieu de traiter au cas par cas ».

Pour y faire face, M. Sedini a fait savoir qu’« il y a toute une stratégie qui est mise en place aussi bien avec les pays frères arabes qui connaissent des difficultés sécuritaires, qu’avec d’autres sous-régions, notamment la région du Sahel qui bénéficie d’une attention toute particulière, contenu de sa proximité avec nos frontières ».

« Un pays seul, a ajouté M. Sedini, ne peut pas faire face à ce phénomène qui est par nature transnational, donc il est tout à fait normal qu’il y ait un échange assez intense d’information entre les pays, et notamment les pays arabes, pour pouvoir faire face à toutes les menaces qui se présentent », a-t-il souligné.

Cet échange d’information est particulièrement « très poussé avec nos voisins, notamment la Tunisie et la Libye, compte tenu des difficultés qui sont rencontrées dans cette région », a informé M. Sedini.