Les mordus de lecture bien servis : les PC ultraportables et ultrabooks

Les ultraportables, qu'ils soient des PC ultrabooks ou des MacBook, constituent une solution idéale pour tous ceux qui se déplacent souvent et qui veulent pouvoir travailler, surfer ou regarder une vidéo en mobilité.

Conjuguer endurance, finesse, finitions au top et parfaite ergonomie n'est pas toujours facile dans le monde de l'informatique nomade. Et pourtant, les ultraportables et autres ordinateurs Apple relèvent sans cesse le défi.

Qu'ils soient abordables ou clairement haut de gamme, ces appareils dont l'écran est de 13,3 pouces au maximum doivent rassembler le plus d'arguments possible tant en matière de design que de confort d'usage. Ils doivent ensuite marquer des points lorsqu'on leur applique nos protocoles de tests (autonomie, écran, etc.), notamment avec grâce à des logiciels qui évaluent leur puissance.

Enfin, reste l'épreuve ultime : survivre à quelques jours dans un sac à dos et résister à de multiples heures de saisie de texte, aussi bien dans le noir qu'en plein jour.

Liste des meilleurs e-books baladeurs testés et indiqués pour vous :

