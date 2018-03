Décès de la moudjahida Djaouher Akrour

La moudjahida Djaouher Akrour est décédée jeudi à l'âge de 79 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine.

Née le 23 avril 1939 à Alger, la défunte rejoint, à l'âge 18 ans, les rangs de la révolution en tant que "fidaia", se consacrant corps et âme à sa mission, jusqu'à son arrestation en 1957 et sa condamnation à la peine de mort. En prison, elle subit toute forme de tortures et de sévices.

Après l'indépendance, la moudjahida poursuit sa mission avec ferveur et abnégation pour l'édification et le développement de son pays, demeurant fidèle au serment prêté à ses compagnons de lutte et assumant différents postes dont le dernier fut celui de membre du secrétariat national de l'Organisation nationale des moudjahidine, chargée des ayant-droits du chahid et du moudjahid.

Le ministre des moudjahidine, Tayeb Zitouni a présenté à la famille de la défunte et à ses compagnons de lutte, ses condoléances les plus attristées et sa profonde compassion, en cette pénible épreuve, coïncidant avec la célébration de la journée internationale de la femme, priant Dieu de lui accorder sa miséricorde et de l'accueillir en son vaste Paradis. APS