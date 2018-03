22e journée (suite) : faux pas interdit pour les mal-classés

La suite de la 22e journée du championnat de Ligue 1, prévue vendredi et samedi, sera marquée par des matchs à couteaux tirés pour les clubs relégables, appelés plus que jamais à réagir, alors qu'en haut du tableau, le NA Husseïn Dey tentera à domicile face à la JS Saoura de s'approcher du podium.

L'USM El Harrach (15e, 18 pts) sera devant un virage important dans l'optique du maintien, en accueillant la JS Kabylie (12e, 22 pts) dans un match couperet pour les deux formations.

L'équipe harrachie, où rien ne va plus depuis le début de la saison, n'aura pas d'autre alternative que de l'emporter pour poursuivre sa mission de sauvetage, d'autant que son dernier succès remonte à la 17e journée face au CR Belouizdad (1-0).

Un mauvais résultat de l'USMH serait fatal pour une équipe qui a souffert d'une instabilité criarde au niveau de son encadrement technique qui a vu le défilé de pas moins de trois entraîneurs.

La JSK, qui a retrouvé le sourire en mettant fin à une période de disette suite à sa victoire à Tizi-Ouzou lors de la précédente journée face à l'USM Bel-Abbès (2-1), aura à cœur de confirmer son réveil et surtout poursuivre son redressement sous la houlette de son nouvel entraîneur Youcef Bouzidi.

Le DRB Tadjenanet (14e, 21 pts), à l'instar de l'USMH, n'aura plus droit à l'erreur s'il ne veut plus compliquer son avenir parmi l'élite. Les joueurs de l'entraîneur tunisien Hamadi Edou devront l'emporter face au Paradou AC (6e, 32 pts) dans un match aux objectifs diamétralement opposés.

Une victoire du club algérois lui permettrait de rejoindre l'USM Alger à la 3e place au classement, mais le "Difaâ" ne sera pas facile à manier puisqu'il table sur un sans-faute à domicile pour pouvoir assurer son maintien.

L'USM Blida, lanterne rouge avec 15 points, sera en appel à Sidi Bel-Abbès pour affronter l'USMBA (11e, 23 pts) qui reste sur une qualification au dernier carré de la Coupe d'Algérie aux dépens de la JS Saoura (2-1).

L'équipe de la "Mekerra", battue deux fois de suite en championnat, dont une à domicile par le MC Oran (5-2), est appelée à relever la tête face à une équipe blidéenne qui ne lâche rien.

Dans le haut du tableau, le NAHD (8e, 31 pts), invaincu depuis la 8e journée, recevra la JSS (6e, 32 pts), qui reste sur une élimination en Dame Coupe et sans la moindre victoire en championnat depuis cinq journées.

Le Nasria partira largement favori dans son antre du 20 Août 1955 d'Alger face à une équipe de Béchar qui vient d’enregistrer l’arrivée de Nabil Neghiz à la tête de la barre technique en remplacement de Karim Khouda qui vient de jeter l'éponge.

Le dernier match au programme de cette 22e journée se jouera lundi entre le MC Alger (4e, 34 pts) et le MC Oran (2e, 38 pts) dans un rendez-vous très important dans la course au titre.

Trois matchs de cette journée s'étaient déjà déroulés jeudi et vendredi derniers : CR Belouizdad - Olympique Médéa (0-0), US Biskra - USM Alger (0-1) et ES Sétif - CS Constantine (1-0).

Programme des rencontres :

Vendredi (16h00) :

USM El Harrach - JS Kabylie

Samedi (16h00) :

USM Bel Abbès - USM Blida (huis clos)

DRB Tadjenanet - Paradou AC

NA Husseïn Dey - JS Saoura

Lundi (17h00) :

MC Alger - MC Oran

Déjà joués :

CR Belouizdad - Olympique Médéa 0-0

US Biskra - USM Alger 0-1

ES Sétif - CS Constantine 1-0

