22ème journée de Ligue 1 : la JSK et l’USMH s’affrontent pour le maintien ce vendredi au stade du 1er Novembre

Un match important pour les deux équipes regroupe cet après midi, à partir de 16h au stade du 1er Novembre, l’USMH qui reçoit la JS Kabylie sur son terrain et devant son public. Une rencontre comptant pour la 22ème journée de Ligue 1.

Les deux formations, mal-classées, jouent pour le maintien et que séparent seulement six points, l’USMH relégable et 15ème au classement général avec 18 points et la JSK 12ème avec 22 points.

Il s’agit d’un match important pour les deux équipes qui tenteront de se dégager de la zone des relégables dans cette 22ème journée qui s’est étalée sur près de deux semaines en raison des compétitions africaines.

Demain, d’autres équipes lutteront pour le maintien. En ligue 2, on assistera à une journée complète.

Plus de détails avec Tarik Loumassine de la Radio chaine 3.