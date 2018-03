Explosion des cas de rougeole à El Oued et Ouargla : plus de 1500 cas enregistrés, une commission d’enquête ministérielle est sur place

Explosion des cas de rougeole dans les wilayas d’El Oued et d’Ouargla, avec plus de 1500 personnes qui ont contracté la maladie, 895 cas sont confirmés à El Oued et 645 à Ouargla.

Une commission d’enquête ministérielle est à pied d’œuvre à El Oued pour évaluer l’efficacité du dispositif déployé pour prévenir contre la rougeole et sa propagation. Une situation qui serait due à la frilosité des parents à l’idée de vacciner les enfants.

Correspondance de Lalla Haider, de la Radio algérienne d’Ouargla.