Division Excellence - 9e journée : le GSP déroule, la JSES a eu chaud

Le GS Pétroliers et la JSE Skikda, leaders respectifs de la poule A et B du championnat national de handball, Division Excellence, ont enchainé avec un nouveau succès lors de la 9e journée disputée ce vendredi.

Opposé au HBC El Biar, dans le derby de la capitale, le GS Pétroliers a pris le meilleur sur son hôte en s’imposant sur le score de 20 à 28. De leur côté, le CRB Baraki et l’ES Ain Toute, dauphin du GSP, se sont également imposés à l’extérieur en battant respectivement le C. Chelghoum Laid (24-28) et le MB Tadjenanet (25-29). Le dernier match de la poule A a vu la victoire l’ES Arzew face à l’O. El Oued (31-25).

Dans le groupe B, la JSE Skikda s’est imposée sur le fil en déplacement contre le MC Saida (23-24). Toujours à l’Ouest du pays, le CRBB Arréridj, deuxième au classement, a damé le pion au MC Oran (23-28). Concernant les deux autres matchs, le CRB N'gaous a gagné face au CR El Harrouch (24-16), alors que le CRB Mila a signé l’autre succès à l’extérieur contre l’IC Ouargla (19-25).

Résultats des rencontres :