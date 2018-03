Commerce : la semaine nationale de la qualité du 12 au 18 mars

Le ministère du Commerce a annoncé l'organisation de la semaine nationale de la qualité du 12 au 18 mars en cours.

Cette manifestation est organisée dans le cadre du programme d'activité du ministère en matière de promotion de la qualité, d'information et de sensibilisation, précise la même source.

S'adressant à l'ensemble des consommateurs et des opérateurs économiques, ce département ministériel fait savoir que cette manifestation s'articulera autour des principaux axes relatifs à la protection du consommateur et de la promotion de la qualité du produit national.

Elle se déclinera en fonction d'un calendrier portant sur la prévention des accidents domestiques (12 mars), la prévention des intoxications alimentaires (13 mars), la promotion du produit national (14 mars), la journée mondiale des droits des consommateurs (15 mars), la lutte contre le gaspillage alimentaire (16 mars), la diminution du sel, du sucre et des matières grasses (17 mars), la journée fil rouge et bilan de la semaine (18 mars).

Selon la même source, afin de garantir la réussite de cet événement, le ministère sera accompagné à travers le territoire national par différents partenaires.

Il s'agira notamment des départements ministériels concernés (Intérieur, Affaires religieuses, Education nationale, Enseignement supérieur, Formation professionnelle, Poste et télécommunications, Industrie, Agriculture, Communication, Santé...), institutions et organismes (Gendarmerie nationale, Sûreté nationale, Protection civile...).

Il s'agira également des Scouts musulmans algériens (SMA), des associations de protection des consommateurs, des associations professionnelles et patronales, de la presse et des opérateurs économiques.

Pour de plus amples renseignements, les opérateurs économiques et les consommateurs peuvent se rapprocher des neuf (9) Directions régionales du Commerce et des quarante-huit (48) Directions de wilayas du Commerce (48) ou consulter le site web du ministère (www.commerce.gov.dz), note la même source.