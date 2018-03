Baccalauréat 2018 : les examens probablement entre le 19 et le 24 juin, plusieurs syndicats et associations soutiennent le report pour l’après-Ramadhan

Plusieurs syndicats du secteur de l'Education et des associations des parents d'élèves ont affiché leur soutien à la décision de report de la date des examens du Baccalauréat pour se tenir après le mois de ramadan afin d'accorder le temps nécessaire aux candidats et leur permettre de passer cet examen dans des conditions psychiques et pédagogiques adéquates notamment après les perturbations causées par la grève des enseignants.

L'Union nationale des personnels de l'éducation (UNPE) affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE) relevant du Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP) et la Fédération nationale des association de parents d'élèves (FNAPE), ont exprimé leur soutien au report de la date du baccalauréat pour se tenir après le mois de ramadan, entre le 19 et le 24 juin prochain.

A rappeler que la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, avait lancé une consultation au sujet du report de baccalauréat.

Dans une déclaration à l'APS, le président de l`Union nationale des personnels de l`éducation et de la formation (UNPEF), Dziri Sadek, a indiqué que «le report de la date du baccalauréat après le mois de ramadan servirait mieux l'intérêt des élèves en dépit des difficultés auxquelles les professeurs seront confrontés lors de la correction qui pourrait être reportée au delà du 4 juillet, date de leurs sortie en vacances».

De son coté, le secrétaire général de la FNTE, Belamouri Laghlid a souligné que le report de la date du baccalauréat, permettrait aux élèves de passer cet examen dans de meilleurs conditions, d'autant plus que la date prévue auparavant «coïncidait avec le mois de Ramadhan ce qui impacte négativement sur le rendement des élèves et leur concentration».