Ligue 1 - 22e journée (suite) : l’USMH bat la JSK et entretient l’espoir du maintien

L’USM El Harrach a réalisé une très bonne opération dans la course au maintien. Les Jaune et Noir se sont imposés face à la JS Kabylie (2-0), ce vendredi à Alger, à l’occasion de la suite de la 22e journée du championnat national de Ligue 1.

Rien n’est encore joué dans la lutte pour la survie en Ligue 1. Opposés à l’un des concurrents directs pour le maintien, la JS Kabylie en l’occurrence, les Harrachi ont répondu présents dans ce choc des mal-classés en raflant le gain du match.

Grâce à un Younès des grands jours, derrière tous les bons coups de son équipe, l’USMH est parvenue à prendre l’avantage dès l’entame de la partie en scorant le premier but par l’entremise de Bougheroua (7’). Bien plus entreprenants, les Banlieusards ont réussi à faire le break à la 75e minute par l’inusable Hadj Bouguèche.

Cette victoire, ô combien importante, permet ainsi à l’USMH, deuxième relégable (15e – 21 pts), de mettre fin à son passage à vide (quatre matchs sans succès, NDLR) et de revenir à hauteur du DRB Tadjenanet. De son côté, la JSK, premier non relégable (14e – 22 pts), retombe dans ses travers et rate une bonne opportunité de prendre ses distances sur la zone rouge.

En ouverture de cette 22e manche, jouée les 1 et 2 mars derniers, le CR Belouizdad a été tenu en échec par l’O Médéa (0-0). L’USM Alger s’est imposée sur le terrain de l’US Biskra (0-1), alors que l’Entente de Sétif a pris le meilleur sur le CS Constantine, leader de la Ligue 1 (1-0).

Cette journée se poursuit ce samedi, avec le déroulement de trois rencontres, avant de prendre fin lundi prochain avec le match au sommet MC Alger - MC Oran, prévu à 17h00 au stade du 5 Juillet 1962.

Résultat du jour :

USM El Harrach - JS Kabylie 2 - 0

Reste à jouer :

Samedi (16h00) :

USM Bel Abbès - USM Blida (huis clos)

DRB Tadjenanet - Paradou AC

NA Husseïn Dey - JS Saoura

Lundi (17h00) :

MC Alger - MC Oran

Déjà joués :

CR Belouizdad - Olympique Médéa 0 - 0

US Biskra - USM Alger 0 - 1

ES Sétif - CS Constantine 1 - 0

Classement :