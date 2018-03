Arrivée à Alger du Président de la Commission de l’UA pour une visite officielle

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, est arrivé ce samedi en début d’après-midi à Alger pour une première visite officielle de trois jours, intervenant à la veille du Sommet extraordinaire de l’organisation panafricaine prévu à Kigali (Rwanda).

M. Faki Mahamat a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Houari Boumediène par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

M. Moussa Faki Mahamat, s'est ensuite recueilli à la mémoire des Martyrs de la Guerre de libération nationale, en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. A cette occasion, il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence.

«Cette première visite officielle en sa qualité de Président de la Commission de l’Union africaine, intervient à la veille d’une importante échancre africaine, à savoir le sommet extraordinaire de l’UA qui se tiendra à Kigali (Rwanda) et qui sera consacré au lancement de la Zone de Libre échange continental africaine (ZLECA)», a indiqué, la veille, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le séjour de M. Faki Mahamat intervient également dans un contexte marqué par une dynamique spéciale qui caractérise la coopération entre l’Algérie et la Commission de l’UA», a ajouté la même source.

Au cours de cette visite M. Moussa Faki Mahamat aura des entretiens avec M. Messahel, sur «l’ensemble des questions africaines inscrites à l’Agenda de l’Union, notamment les réformes en cours de l’Organisation continentale et son financement.

«Les questions de paix et de sécurité en Afrique constitueront également un chapitre important des discussions au regard des efforts soutenus de l’Algérie en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment au Mali et en Libye», a en outre indiqué le communiqué.

M. Faki Mahamat sera également reçu par de hauts responsables algériens avec lesquels il échangera sur «les questions africaines de l’heure et les perspectives du développement de la coopération avec l’Algérie», lit-on dans le même texte.