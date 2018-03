Baccalauréat 2017/2018 : le ministère de l'Education nationale lance, à partir de lundi, une consultation pour fixer la date

Le ministère de l'Education nationale lance, à partir du lundi, une consultation pour fixer la date de l'examen du baccalauréat pour l'année scolaire 2017/2018, indique ce samedi un communiqué du ministère.

«Dans le souci de réunir toutes les chances de réussite aux élèves qui s'apprêtent à passer l'examen du baccalauréat session 2018, et considérant l'état d'anxiété que les élèves ont vécu durant le deuxième trimestre suite aux grèves et aux interruptions de la scolarité, le ministère de l'Education nationale propose, en accord avec ses partenaires sociaux, parents d'élèves et syndicats agrées dans le secteur, aux candidats, aux enseignants du secondaire, aux directeurs des lycées et aux inspecteurs de l'Education nationale, la participation à cette consultation pour donner leurs avis sur les périodes du déroulement de l'examen du baccalauréat session 2018», a précisé la même source.

Cette consultation porte sur le choix entre le maintien de la date des examens du 3 au 7 juin, ou bien, le changement de la période du 19 au 24 juin.

Les candidats scolarisés et libres auront à donner leur avis par le biais du site http://bac.onec.dz.

Pour leur part, les directeurs des lycées se doivent de donner leur avis et de recueillir les avis des enseignants, alors que l'ispection générale de la pédagogie et l'inspection générale auront à contacter les inspecteurs de l'éducation.

«Soucieux d'assurer les meilleures conditions pour les élèves, le ministère de l'Education nationale, en accord avec les partenaires sociaux, va lancer une large consultation pour fixer la date de l'examen du baccalauréat «, avait indiqué auparavant, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit sur sa page Facebook.