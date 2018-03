Ligue 1 - 22e journée (suite) : le PAC sur le podium, mauvaise opération pour les relégables

C’est fait, le Paradou AC est désormais sur le podium. Le promu s’est fait une petite place sur la 3e marche à la faveur de sa victoire acquise sur le terrain du DRB Tadjenanet (1-2), ce samedi, à l’occasion de la suite de la 22e journée de la Ligue 1. Dans les deux autres parties, l’USM Bel Abbès s’est contentée du minimum face à l’USM Blida (1-0), alors que le NA Hussein Dey et la JS Saoura n’ont pas pu se départager (0-0).

Sans vraiment faire beaucoup de bruit, le Paradou AC est entrain de réaliser l’une de ses plus belles saisons parmi l’élite. La bande à Nogez est en passe de bousculer les cadors du championnat en montant sur la 3e marche du podium (35 pts) aux côtés de l’USM Alger. Pour se faire, les Jaune et Bleu sont allés damer le pion au DRB Tadjenanet (1-2) dans un match aux objectifs diamétralement opposés, où l’un joue le maintien alors que l’autre lorgne sur le podium.

Grâce à El Melali (30‘) et Naidji (88’ SP), les Pacistes ont fait le job compliquant par la même occasion la situation, déjà délicate, de leur adversaire du jour. En effet, le DRBT, deuxième relégable, se loupe complètement et rate une opportunité en or de quitter la zone rouge (14e – 21 pts).

L’USMB file vers la Ligue 2

De son côté, l’USM Blida file inexorablement vers le purgatoire. Alors qu’elle n’a plus le droit à l’erreur, la formation de la ville des Roses s’est inclinée en déplacement face à l’USM Bel Abbès sur le plus petit des scores (1-0).

Pour sa part, l’USM Bel Abbès renoue avec le succès et réalise une victoire salutaire (9e – 26 pts), elle qui n’a pas encore assuré définitivement son maintien.

A Alger, l’affiche de cet après-midi footballistique, animée par le NA Husseïn Dey et la JS Saoura, n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont quittées sur un score blanc (0-0).

Vendredi, l’USM El Harrach a ravivé la flamme de l’espoir du maintien en l’emportant face à la JS Kabylie, autre candidat au purgatoire. Les réalisations harrachies ont été l’œuvre de Bougueroua en tout début de match (9’) et de Bouguèche dans le dernier quart d’heure (75’).

En ouverture de cette manche, jouée les 1er et 2 mars derniers, le CR Belouizdad a été tenu en échec par l’O Médéa (0-0). L’USM Alger s’est quant à elle imposée sur le terrain de l’US Biskra (0-1), alors que l’Entente de Sétif a pris le meilleur sur le CS Constantine, leader de la Ligue 1 (1-0).

Cette 22e journée connaitra son épilogue lundi prochain avec le déroulement du match au sommet prévu à 18h00 au stade du 5 Juillet entre le MC Alger et le MC Oran.

Résultat du jour :

USM Bel Abbès - USM Blida 1 - 0

DRB Tadjenanet - Paradou AC 1 - 2

NA Husseïn Dey - JS Saoura 0 - 0

USM El Harrach - JS Kabylie 2 - 0

CR Belouizdad - Olympique Médéa 0 - 0

US Biskra - USM Alger 0 - 1

ES Sétif - CS Constantine 1 - 0

Lundi (18h00) :

MC Alger - MC Oran

Classement :