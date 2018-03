Entretiens à Alger entre MM. Messahel et Faki Mahamat

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu samedi à Alger avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, arrivé ce samedi début d'après-midi et qui est en visite officielle de trois jours en Algérie.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence du Commissaire de paix et de sécurité de l'UA, Ismail Chergui, du Haut représentant de l'UA pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), Pierre Buyoya, et du Représentant du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), Assane Moyaki, de la Commissaire africaine, chargée des Ressources humaines, Sarah Anyang Agbor.

La visite en Algérie de M. FaKi Mahamat intervient avant le sommet extraordinaire de l’UA, prévu le 21 mars à Kigali (Rwanda), consacré au lancement de la Zone de Libre échange continental africaine (ZLECA)».

S'exprimant à la presse, à son arrivée à Alger, M. Faki Mahamat a fait part de sa «joie d'être en Algérie», pays fondateur de l'UA, rappelant «la phase importante» dans laquelle se trouve l'organisation continentale, marquée notamment par l'«engagement, depuis l'année dernière, d'un processus de réformes».

«Nous avons à l'occasion du 31e sommet de janvier à Addis Abeba pris des décisions très importantes notamment sur la Zone de libre échange continental (ZLECA), le passeport africain et le transport aérien dans le continent», a indiqué M. Faki Mahamat.