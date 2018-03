Chine : conception du plus long train à grande vitesse

Un nouveau train à grande vitesse, le Fuxing (Renouveau), composé de 16 wagons, est en cours d'essais à Pékin, a annoncé, samedi, son constructeur.

Avec une vitesse de 350 km/h, ce nouveau train mesure 415 mètres de long, soit le double des trains actuels, selon CRRC Tangshan Co Ltd qui précise que celui-ci est capable de transporter plus de 1.100 passagers.

Ce n’est qu’après avoir réussi à passer avec succès pas moins de 28 contrôles menés par une tierce partie que le nouveau train recevra les permis d'entrer en exploitation.

Conçu et fabriqué à 100% en Chine, le train Fuxing est plus confortable et économe en énergie. Il possède en outre une plus longue durée de vie et une fiabilité accrue.

Au cours de la dernière décennie, les convois ferroviaires à grande vitesse ont connu un développement particulièrement rapide en Chine. Le pays compte, de plus, le plus grand réseau de chemin de fer à grande vitesse au monde dont un tiers est conçu pour des vitesses de 350 km/h.