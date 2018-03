Faki Mahamat salue le "soutien actif" de l'Algérie pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat a salué samedi à Alger le "soutien actif" de l'Algérie pour la mise en oeuvre de l'agenda 2063 de l'Union.

"Nous avons la certitude et nous ne sommes pas surpris du tout du soutien actif de l'Algérie pour la mise en œuvre de l'agenda 2036 de l'Union Africaine, combien utile pour notre continent", a indiqué M. Faki Mahamat lors d'un point de presse à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

M. Faki, en visite de travail de trois jours en Algérie, a affirmé avoir échangé avec M. Messahel sur les questions d'intégration du continent étant donné que le dernier sommet de l'UA a pris des décisions importantes, notamment celle liée au lancement de Zone de Libre échange Continentale Africaine (ZLECA), sujet autour duquel se réuniront les dirigeants de l'UA lors d'un sommet le 21 mars à Kigali (Rwanda). Il s'est réjoui, en outre, de la présence de l'Algérie à l'évènement et de son soutien à ce projet important pour le continent africain.

Le projet de protocole de libre circulation des personnes, celui du passeport africain, ainsi que l'instrument lié au marché commun du transport aérien, ce sont là, les trois projets phares de l'agenda 2063 de l'UA qui sont actuellement en discussion dans le continent, a rappelé M. Faki Mahamat.

Lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, M. Faki a affirmé avoir fait un tour d'horizon sur les questions de paix et de sécurité dans le continent".

"L'Algérie comme vous le savez dispose d'une expérience reconnue en matière de lutte antiterroriste et c'est pour cette raison que l'UA a confié au président Bouteflika d'être le champion du continent africain en la matière", rappelant qu'à la demande du Conseil pour la paix et la sécurité de l'UA (CPS), l'Algérie a présenté un rapport dans ce sens et s'apprête à abriter une conférence sur les sources de financement du terrorisme le 9 et 10 avril prochains.

Aussi, le responsable de l'UA a indiqué avoir eu, par la même, à échanger sur la réforme de l'UA "aussi bien dans son aspect institutionnel que financier". La situation au Sahel, au Mali ainsi que la crise au Soudan du Sud ont également été abordées par les deux parties, a-t-il ajoute.