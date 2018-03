«De la reine de Saba à Michelle Obama » au bonheurs des dames

Aoua ly- taul est une chercheuse écrivaine sénégalaise, féministe, auteur d’un livre qui rend hommage aux femmes méconnues.

Cet ouvrage raconte une partie d’une histoire qui parle des moult influences de ces braves dames dirigeantes, sur le cours de l'histoire. «De la reine de Saba à Michelle Obama », une merveille qui assemble plusieurs personnages féminin hors pair.

L’écrivaine chercheuse nous révèle la bravoure jusque là occultée des dames de fer. De Hatchepsout, 15000 an Avant JC considérée comme la première femme qui a exercée le pouvoir, en passant par la reine NZinga d’Angola, qui a dirigé son royaume d’une jusqu’à la grande Fatma n Soumer, symbole du courage et du combat contre l’injustice.

Le livre est un chef d’œuvre qui valorise ces femmes et les retire du gouffre de l’oubli. Il porte aussi un message qui exhorte les lecteurs et les nouvelles générations pour s’engager à la parité et l’égalité des sexes .