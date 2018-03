«De la reine de Saba à Michelle Obama » : ces femmes qui ont marqué l’histoire

Aoua Bocar Ly-Tall, est une chercheuse et écrivaine sénégalaise, est l’auteure d’un livre dans lequel elle rend hommage aux femmes méconnues.

Dans cet ouvrage, elle raconte l’influence qu’ont eu, à un moment, des femmes dirigeantes sur l’histoire de leur pays. « De la reine de Saba à Michelle Obama », le titre de sa contribution, elle dresse les portraits de ces personnalités hors pair.

Cette écrivaine féminine et féministe nous révèle la bravoure, jusque là occultée, de ces dames de fer. De Hatchepsout, (15.000 an Avant JC) considérée comme la première femme à avoir exercé le pouvoir, en passant par la reine N’Zinga d’Angola, qui a dirigé son royaume d’une main de fer, jusqu’à la grande Lala Fatma N’Soumer symbole de courage et du combat contre l’injustice.

Son livre est un chef d’œuvre qui s’attache à valoriser ces femmes en les retirant du gouffre de l’oubli. Il tend à porter un message exhortant ses lecteurs et les nouvelles générations à s’engager en faveur de la parité et de l’égalité des sexes.