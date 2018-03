Cinq nouvelles colonnes mobiles pour une meilleure lutte contre les incendies

Cinq nouvelles colonnes mobiles devant assurer une meilleure lutte contre les incendies, au cours la saison estivale 2018, ont été créés à travers plusieurs zones du pays, a indiqué lundi à l’APS un cadre de la direction générale de la Protection civile (DGPC).

En marge de l’ouverture du séminaire régional sur les préparatifs de la campagne estivale de lutte contre les feux des forêts et des récoltes agricoles et de la surveillance des plages pour l’année 2018, le chargé de la communication au sein de la DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui, a précisé que l’installation de ces nouveaux dispositifs d’intervention portera à l’échelle nationale, le nombre des colonnes mobiles à 22 colonnes.

Lors de cette rencontre, il a indiqué que ces nouvelles colonnes mobiles ont été créées dans les wilayas de Guelma, de Mostaganem, de Relizane et de Tizi Ouzou qui a été dotée de deux (2) nouvelles colonnes mobiles pour soutenir celui existant depuis des années.

Il a estimé que la wilaya de Tizi-Ouzou, de par son relief accidenté, nécessite un dispositif exceptionnel pour l’extinction des incendies.

La Direction générale de la protection civile vise à atteindre un total de 36 colonnes mobiles à l’échelle nationale, dans les deux prochaines années, a fait savoir le chargé de l’information, affirmant que la création de ces équipements s’appuie sur une étude établie par la DGPC sur la spécificité de chaque région du pays.

Chaque colonne mobile est composée entre 60 et 80 agents de divers grades équipés de moyens d’intervention, en l’occurrence des camions et des moyens de transport et d’extinction, selon le même intervenant, qui a fait savoir que plus de 13.000 agents spécialisés dans la lutte contre les feux seront mobilisés en Algérie pour la saison estivale prochaine.

L’année 2017 a été marquée par l’enregistrement du bilan "le plus lourd" dans les incendies par rapport aux années dernières, a-t-on encore noté, précisant que 20.251 interventions liées à ce domaine ont été recensées à l’échelle nationale, provoquant la destruction de près de 54.000 hectares de forêts, de maquis et de broussailles en plus de 13.000 hectares de palmiers et de 250.000 hectares d’arbres fruitiers.

Ce séminaire régional auquel ont pris part 24 directeurs de wilaya de la Protection civile des régions Est et Sud du pays, en plus de l’unité nationale d’entrainement et d’intervention, vise à débattre et à examiner les différents obstacles enregistrés en 2017 et les mesures à prendre pour améliorer le système de sécurité anti-incendie, a encore précisé le capitaine Bernaoui. APS