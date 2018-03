BAC 2018: la consultation fixera la date de l'examen au 3 ou au 19 juin

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a indiqué, lundi de Blida, que les résultats de la consultation lancée ce jour même pour fixer la date de l'examen du baccalauréat permettront d'arrêter la date de cet examen officiel le 3 ou le 19 juin prochain.

La consultation élargie pour fixer la date de l'examen du baccalauréat, lancée ce jour et qui s'étalera jusqu'au 15 mars en cours via le site réservé aux candidats scolarisés, aux enseignants et aux inspecteurs, permettra de trancher sur le maintien de la date initiale du 3 juin ou le report de l'examen au 19 du même mois, a précisé Mme. Benghebrit lors d'une conférence de presse animée au siège de la wilaya de Blida, en marge de sa visite de travail.

Affirmant que tous les établissements éducatifs étaient "entièrement prêts" à abriter l'examen (BAC) à la date du 3 juin, la ministre a ajouté que le report de cet examen de 15 jours dépendra des résultats de cette consultation qui vise en premier lieu l'intérêt des élèves.

Notant que c'est la deuxième année de suite que le baccalauréat coïncide avec le ramadhan, la ministre a indiqué que ces les élèves qui ont demandé ce report même si la grève n'a pas touché l'ensemble des lycées.

Précisant que cette demande s'explique par le climat qu'à connu le secteur, Mme. Benghebrit a déclaré "nous avons les résultats de la consultation mais nous n'allons pas les dévoiler aujourd'hui".

Pour la ministre, cette opération est une opportunité pour les lèves d'exprimer leur avis dans le cadre de la citoyenneté, ajoutant qu'ils ont le droit de s'exprimer et nous allons prendre en considération l'avis de la majorité", a-t-elle dit.

Les sujets des épreuves seront tirés du programme officiel

La ministre de l'Education nationale a affirmé que les sujets des épreuves du baccalauréat seront tirées du programme officiel et qui sera exécuté à 100% avant la date des examens.

"Les sujets des épreuves du baccalauréat concerneront tous les cours figurant au programme scolaire et dispensés aux élèves en classes, et ceci est la normale dans tous les pays du monde", a déclaré la ministre lors d'une conférence de presse au terme de sa visite dans la wilaya de Blida.

"Le programme sera exécuté à 100% et tous les efforts seront fournis en vue de préserver le niveau dans tous les établissements éducatifs, même dans ceux qui ont été touchés par la grève, sans exclusion anarchique de cours au détriment d'autres", a ajouté la ministre soulignant l'exécution de toutes les unités sur le terrain et leur dispense en présence des inspecteurs de l'éducation.

S'agissant des établissements éducatifs affectés par la grève au niveau national, la ministre a avancé le taux de 7% faisant état d'établissements ayant enregistré seulement un ou deux enseignants grévistes. Elle a affirmé que le taux des enseignants concernés par la grève s'elève à 5 % à l'échelle nationale.

Par ailleurs, la ministre a indiqué que des enseignants ont fait la grève sans qu'ils sachent la raison alors que d'autres ont suivi l'appel de leurs syndicats au soutien de la grève des enseignants dans les wilayas de Blida et Béjaia et non pas pour des revendications particulières.