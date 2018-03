Sonatrach rachète les parts d'ABB (Italie) dans la société Sarpi

La Société algérienne de réalisation de projets industriels «Sarpi», une société par actions créée en juin 1992, en partenariat entre Sonatrach et ABB (Italie) appartient désormais à 100 % au groupe Sonatrach, après le rachat de 50% des parts d'ABB dans cette joint-venture.

Ainsi, un contrat a été signé mardi à Alger entre les deux partenaires pour la cession des parts d’ABB dans la société Sarpi, à la compagnie nationale Sonatrach, et ce, en présence du P-dg de Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour et du Président du groupe ABB dans la région MENA, Joachim Braun.

«Nous avons réalisé de grands et difficiles projets avec Sonatrach, durant ces 25 ans. Il y avait une relation spéciale entre ABB et Sonatrach», a tenu à souligner M. Braun.«Travailler avec le groupe Sonatrach est un honneur», a-t-il estimé ajoutant que les deux partenaires ont réalisé des projets ensemble tout en respectant les standards en termes de santé et de sécurité.

Selon lui, la cession des parts d’ABB à la compagnie nationale Sonatrach intervient en raison du changement du business model du pôle d’ABB ingénierie, approvisionnement et construction (EPC).Ainsi, le groupe ABB est sorti de l’EPC, pas seulement en Algérie mais mondialement, a, à ce titre, rappelé le directeur d’ABB Algérie, Tarek El Gani, ajoutant qu’il s’agit de la nouvelle stratégie d’ABB. A noter que la Société Sarpi qui exerce ses activités de réalisation d’installations industrielles dans le secteur des hydrocarbures et de l’énergie, est actuellement présente dans plusieurs régions en Algérie.Elle dispose de deux unités opérationnelles dont l’une est basée à Hassi Messaoud et l’autre à Hassi R’mel. APS