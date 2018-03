L'autoroute Est-Ouest équipée du système de péage avant fin 201

L'autoroute est-ouest sera dotée avant fin 2018, des différents équipements d'exploitation, notamment du système de péage, a affirmé mardi à Alger le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

Lors d'une séance d'audition devant la commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Zaalane a indiqué que les travaux d'installation des équipements y compris des systèmes de péage, de gestion du trafic routier, de météorologie, de communication interne, de surveillance-vidéo, de réseaux de fibres optiques, de transmission et d'appel d'urgence, de radio info-trafic et de panneaux d'affichage électroniques.

48 postes de péage sont en cours de réalisation au niveau des échangeurs et 7 autres sur l'autoroute est-ouest, a indiqué le premier responsable du secteur, outre 42 stations de services, 35 aires de repos et 22 postes de maintenance et d'exploitation (chaque poste couvre un tronçon de l'autoroute s'étalant sur une distance de 65 à 75 km), ce qui permettra une intervention rapide en cas d'urgence (moins de 30 minutes).

L'autoroute est-ouest qui s'étend sur 1.132 km, verra son dernier tronçon, au niveau de la wilaya d'El-Tarf, s'étendant sur 48 km, réceptionné à la fin du premier trimestre 2019, ainsi la longueur globale de l'autoroute atteindra 1.216 km, selon le ministre. APS