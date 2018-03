Réalisation de quinze nouveaux forages en prévision de la saison estivale prochaine

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) réalise actuellement quinze nouveaux forages pour la mobilisation et l'exploitation des eaux souterraines à Alger et Tipaza, en prévision de la saison estivale, a indiqué mardi à Alger, le directeur d’exploitation de l'eau de cette société, Slimane Bounouh, en marge d'une Journée technique sur la mobilisation de la ressource souterraine pour la sécurisation de l'alimentation H24 en eau potable.

«Nous réalisons actuellement quinze nouveaux forages à Alger et Tipaza pour pouvoir sécuriser la distribution et assurer une alimentation en eau potable en H24 au profit des citoyens, surtout durant la saison estivale où la demande sur l'eau augmente considérablement», a expliqué M. Bounouh à l'APS . en affirmant que ces projets devraient être réceptionnés avant juin prochain , assurant une capacité de 35.000 M3 par jour (M3/j).

Le Directeur rappelle que SEEAL mobilise au quotidien 1,1 million M3/j pour pouvoir satisfaire la demande de sa clientèle, dont 250.000 M3/j proviennent des eaux souterraines, 200.000 M3/j de la station de dessalement d'eau d'El Hamma, tandis que les barrages assurent le reste des quantités.

Interrogé sur le taux de pertes des eaux, M. Bounouh a avancé que les fuites et les branchements illicites représentaient 40% de la production globale de la société, et assure qu'un programme de réhabilitation des conduites vétustes, ainsi que la géolocalisation des clients non facturés a déjà été lancé pour réduire ce taux de perte.

Par ailleurs, lors de cette journée technique, les conférenciers ont mis l'accent sur les périodes de stress hydrique où la demande en eau dépasse la quantité disponible ou lorsque sa mauvaise qualité en limite l'usage, notamment en période estivale, en raison de la baisse des niveaux de barrages, l’assèchement de rivières, la surexploitation des ressources souterraines, ce qui impacte négativement l’approvisionnement en eau.

Placée sous le thème : mobilisation de la ressource souterraine : un enjeu stratégique pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable sur Alger et Tipasa, une journée technique a été organisée par la SEAAL en marge de la tenue de la 14ème édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau (SIEE-Pollutec) qui s'étalera jusqu'au 15 mars au Palais des expositions à Alger.

Pour rappel la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), est une Société publique par actions, détenue à 70% par l’Algérienne des eaux (ADE) et à 30% par l’Office national de l’assainissement (ONA), née en 2006 de la volonté des pouvoirs publics d’améliorer rapidement la qualité et le cadre de vie des citoyens, en particulier dans la Capitale.