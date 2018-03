La "Diamant Cup Algérie IFBB" de bodybuilding et men's physique vendredi et samedi à Oran

La "diamant Cup Algérie IFBB" de men's physique, body-classique et bodybuilding aura lieu vendredi et samedi à Oran, a-t-on appris mardi de la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness.

Cette compétition, organisée par la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness sous l’égide de la Fédération internationale de bodybuilding et powerlifting (IFBB), verra la participation de plus de 100 athlètes de cinq pays, à savoir le Qatar, l’Egypte, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie dans trois styles: men's physique, body-classique et bodybuilding.

La journée de jeudi sera réservée à la pesée des athlètes dans les neuf catégories de poids de bodybuilding et body-classique et à la hauteur pour les compétiteurs en men's physique.

Cette compétition de sport de musculation est ouverte aux fédérations affiliées à l’IFBB des pays d’Afrique, de Méditerranée et de Moyen-Orient.

Elle est incluse dans le classement mondial 2018 avec des points pour le Top 5 dans chaque catégorie seniors (7 points pour les vainqueurs).

Ce rendez-vous sportif de deux jours offrira la carte "Elite pro" aux vainqueurs de la physique masculine, de la musculation et du bodybuilding classique, ainsi que des trophées pour les six meilleurs athlètes dans les disciplines suivantes : bodybuilding (7 catégories), master bodybuilding (3 catégories), physique des hommes (4 catégories) et bodybuilding classique (5 catégories). APS