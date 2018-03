Ligue 1 (23e journée) : l'USM Alger s'impose devant l'ES Sétif 3-2

L'USM Alger s'est imposée devant l'Entente de Sétif 3 à 2 (mi-temps : 1-0), en match comptant pour la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, mardi au stade Omar-Hamadi (Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Darfalou (8', SP), Koudri (51'), Chafai (80') pour l'USMA, alors que Banouh a réduit le score pour l'ES Sétif (82' et 90'+2).

Grâce à cette victoire, les Usmistes se hissent provisoirement à la deuxième place avec 38 points, ex aequo avec le MC Oran qui compte un match en moins.

Invaincue depuis la 19e journée, l'ESS (6e, 33 points) tenant du titre, a raté l'occasion de s'approcher du podium. Les Sétifiens restent sixième au classement avec 33 points.

Cette 23e journée a débuté samedi dernier avec la victoire du leader du CSC dans son antre de Chahid-Hamlaoui face au CR Belouizdad (1-0). Elle s'étalera jusqu'au samedi 17 mars, en raison de l'engagement de l'ESS, du MCA, de l'USMA et du CRB en 16es de finale (retour) des compétitions africaines interclubs prévus les 15, 16, et 17 mars.

Jeudi, 15 mars :

A Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - USM Bel-Abbès (17h00)

Vendredi, 16 mars :

A Blida (Brakni) : USM Blida - USM El Harrach (16h00)

A Alger (20-Août-1955) : NA Hussein Dey - DRB Tadjenanet (16h00)

A Oran (Ahmed-Zabana) : MC Oran - US Biskra (16h00)

Samedi, 17 mars :

A Béchar : JS Saoura - Olympique Médéa (17h00)

Reporté à une date ultérieure :

A Tizi-Ouzou (1er-Novembre) : JS Kabylie - MC Alger

Déjà joués :

Samedi, 10 mars :

CS Constantine - CR Belouizdad 1-0

Mardi, 13 mars :

USM Alger - ES Sétif 3-2

Classement : Pts J

1). CS Constantine 45 23

2). MC Oran 38 22

--). USM Alger 38 23

4). MC Alger 37 22

5). Paradou AC 35 22

6). ES Sétif 33 23

--). JS Saoura 33 22

8). NA Husseïn-Dey 32 22

9). USM Bel-Abbès 26 22

10). Olympique Médéa 25 22

11). CR Belouizdad 24 23

12). JS Kabylie 22 22

--). US Biskra 22 22

14). DRB Tadjenanet 21 22

--). USM El Harrach 21 22

16). USM Blida 15 22.

