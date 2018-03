Mozambique: La prévalence du VIH passe de 11,5 à 13,2 %

Les autorités sanitaires du Mozambique ont déclaré mardi à Maputo que la prévalence du VIH/sida dans le pays est passée de 11,5 à 13,2 %, selon le recensement national effectué l'année dernière.

Les résultats du recensement indiquent que le pic de la prévalence se situe parmi les personnes âgées de 35 à 39 ans et que les seules provinces, sur les onze régions provinciales, où l'on n'a pas observé d'augmentation de la prévalence du virus sont Manica, Tete et Gaza.

Un total de 2,1 millions de personnes vivent désormais avec le VIH/sida dans ce pays du sud-est de l'Afrique et 130 000 personnes supplémentaires sont infectées chaque année. La doctoresse Aleny Couto, agent du Programme national de contrôle du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles au sein du ministère de la Santé a dénoté qu’ Il y a environ 70 000 victimes du VIH/sida chaque année et estime que que 120 000 femmes enceintes sont infectées, et que le ratio de la transmission verticale, de la mère à l'enfant, atteint 14 %,»

La ministre de la Santé, Nazira Vali Abdula, a indiqué qu’un chiffre de 54 % des personnes infectées bénéficient actuellement d'un traitement antirétroviral, et assure que l’objectif actuellement de ses travaux est de faire élever ce chiffre, afin qu’il atteigne minimum 90 % d'ici à 2020. «Nous continuerons à dialoguer avec les leaders communautaires et religieux afin de développer et consolider les bonnes pratiques», a dit la ministre.

Mme Abdula est préoccupée par la stigmatisation et la discrimination qui affectent les patients de façon significative, les empêchent de rechercher de l'aide auprès des professionnels, des services de santé et autres soutiens qui pourraient les conduire vers une vie plus saine.APS