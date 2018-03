Ghardaïa : cellule de veille préventive contre la rougeole et la rubéole

Un dispositif de veille et d’alerte sanitaire contre la rougeole et la rubéole vient d’être activé dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa.

Le directeur de la santé et de la population de cette willaya, Ameur Benaissa, a indiqué que l’ensemble des structures de la santé ont été mobilisées et que des quantités suffisantes de doses de vaccin contre ces pathologies ont été distribuées.

Il a indiqué que ces cellules de santé ont été réactivées par suite de l’apparition de foyers de rougeole et de rubéole dans certaines wilayas du sud du pays.

A noter que Les médecins publics et privés de la wilaya ont été invités à faire preuve de vigilance en signalant les cas de ces maladies, à déclaration obligatoire, afin de les circonscrire et d’empêcher leur propagation.

Une opération de sensibilisation de proximité a été lancée dans les différentes localités de la wilaya, notamment dans les mosquées, et par le biais de la radio locale. Des dépliants ont été distribués pour maintenir un niveau d’alerte permanent et éviter ainsi une possible propagation de ces pathologies.

La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole au niveau de la wilaya a touché, depuis son lancement en décembre dernier, quelque 45% de la population, selon des statistiques de la DSP.