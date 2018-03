Matchs Amicaux : les 24 de Madjer pour affronter la Tanzanie et l’Iran

L’entraineur national, Rabah Madjer, a convoqué 24 joueurs pour les matchs amicaux devant mettre aux prises l’équipe nationale, respectivement, à la Tanzanie et l’Iran, a indiqué ce mercredi la Fédération algérienne de football (FAF).

Le premier match aura lieu le 22 mars (18h00) au stade du 5 Juillet (Alger), alors que le second est programmé cinq jours plus tard, soit le 27 mars (18h00), à Graz en Autriche.

Selon la même source, les joueurs retenus convoqués sont tenus d’être présents au Centre technique national de Sidi-Moussa le lundi 19 mars 2018 à 16h00.

Des nouveaux chez les Verts

La liste de Madjer est marquée par la présence de nouvelles têtes chez les Verts. En effet, cinq joueurs vont honorer leur première convocation dans l’équipe fanion et il s’agit des défenseurs Salim Boukhanchouche (JS Kabylie) et Mohamed Naâmani (CR Belouizdad), du milieu de terrain, Abdennour Belkheir (CS Constantine), et des attaquants Mohamed Amine Abid (CS Constantine) et Farid El Mellali (Paradou AC).

Trois revenants

Si le patron des Verts a décidé de tester de nouveaux joueurs lors des deux rendez-vous, il a également opté pour le retour de trois autres dans les rangs des Fennecs. Revenu au meilleur de sa forme avec son club de Schalke 04 (Allemagne), Nabil Bentaleb, va faire son comeback au même titre que Saphir Taider qui a décidé de rejoindre la Major League Soccer (MLS) sous les couleurs de l’Impact Montréal.

Concernant le troisième revenant, il s’agit d’Essaid Belkalem. Absent des listes des nombreux sélectionneurs qui se sont succéder à la tête des Verts depuis la fin 2014, le défenseur de la JSK va ragoûter à l’ambiance de l’EN A même si ce dernier n’est pas au mieux de sa forme vu qu’il a récemment repris la compétition.

Beaucoup manquent à l’appel

Il s’emblerait bien qu’il n’y a plus de place pour Rais M’bolhi et Sofiane Feghouli dans les petits papiers de Madjer. Une fois encore, le patron de l’EN a décidé de se passer des services de ces deux tauliers des Verts alors que ses derniers brillent avec leurs clubs repectifs, à savoir, Al Ettifaq et Galatasaray.

Outre Feghouli et M’Bolhi, il faut noter également l’absence de Ryad Boudebouz (Betis Sevile), de Rachid Ghezzal (AS Mocaco), Yassine Benzia (Lille) ou encore Adem Ounas (Naples).

Concernant Faouzi Ghoulam (Naples) et Mehdi Abeid (Dijon), ces derniers sont blessés alors que Youcef Attal qui vient tout juste de retrouver une place de titulaire avec la formation belge du KV Courtrai.

Pour rappel, un troisième match amical est au programme des l’Algérie. Il aura lieu le 7 juin prochain à Lisbonne face au Portugal.

Liste des joueurs :

Gardiens de but :

Abdelkader Salhi (CR Belouizdad), Faouzi Chaouchi (MC Alger), Toufik Moussaoui (Paradou AC).

Défenseurs :

Carl Medjani (Sivasspor / Turquie), Aissa Mandi (Betis Sevile / Espagne), Rami Bensebaini (Stade rennais / France), Naâmani Mohamed (CR Belouizdad), Chafai farouk (USM Alger), Mokhtar Benmoussa (USM Alger), Esseid Betkalem (JS Kabylie), Salim Boukhanchouche (JS Kabylie).

Milieu de terrain

Riyad Mahrez (Leicester City / Angleterre), Yacine Brahimi (FC Porto / Portugal), Sofiane Hanni (Spartak Moscow / Russie), Nabil Bentaleb (Schalke 04 / Allemagne), Ismaël Bennacer (Empoli FC / D2 Italie), Zinedine Ferhat (Le Havre FC / D2 France), Sliti Saphir Taider (Impact Montréal / canada), Abdenour Belkheir (CS Constantine).

Attaquant :

Islam Slimani (Newcastle FC / Angleterre), El Arabi Hilal Soudani (Dinamo Zaghreb / Croatie), Baghdad Bounedjah (Al Saad FC / Qatar), Mohamed Lamine Abid (CS Constantine), Farid El Mellali (Paradou AC).