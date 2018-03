Le Président Bouteflika invite le gouvernement à accélérer le processus de création de l'Académie de la langue amazighe

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a invité, mercredi, le gouvernement à hâter la présentation au Parlement du projet de loi organique relatif à la création de l'Académie algérienne de la langue amazighe.

Intervenant lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, le Président Bouteflika a invité le gouvernement à "hâter la présentation au Parlement du projet de loi organique relatif à la création de l'Académie de langue amazighe, placée auprès du Président de la République, sachant que ce projet de loi organique est déjà à un stade avancé de préparation", indique un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du Conseil des ministres.

La Constitution de 2016 a élevé Tamazight au rang de langue nationale et officielle avec la création de l`Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du président de la République.

La Constitution amendée stipule dans son article 4 que Tamazight est également langue nationale et officielle et que l'Etat £uvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.

Il est ainsi prévu, dans le cadre de la promotion de cette langue, la création d`une Académie algérienne de la langue Amazighe qui "s'appuiera sur les travaux des experts et sera chargée de réunir les conditions de promotion de Tamazight".

"La langue amazighe promue en 2002 langue nationale et institutionnalisée, à la faveur de la récente révision constitutionnelle, langue nationale officielle, trouvera en tant que composante fondamentale de notre identité nationale, sa place naturelle avec l`Islam et l`arabité en tant qu`affluents du patrimoine partagé par le peuple algérien", avait indiqué le président Bouteflika dans un message célébrant Youm El Ilm.

"La promotion de Tamazight en langue nationale officielle s`inscrit dans la démarche de raffermissement de l`unité nationale et de consolidation de la cohésion sociale", avait-il ajouté.

Avant qu'elle ne soit élevée au rang de langue officielle, Tamazight a été consacrée langue nationale, à la faveur de la révision de la Constitution en 2002.

Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait réuni en janvier dernier, un conseil interministériel consacré à la dynamisation de l'enseignement de Tamazight et à la préparation du projet de loi organique portant création de l'Académie algérienne de la langue amazighe, en application des directives émises par le président de la République devant le Conseil des ministres le 27 décembre dernier.

Un groupe de travail interministériel installé auprès des services du Premier ministre a été chargé de la préparation de l'avant-projet de loi portant création de cette académie, et devant aboutir au Parlement au cours du premier semestre 2018.

Au cours de cette réunion, des projets de textes de loi seront examinés, dont notamment un projet de loi amendant et complétant la loi fixant les fêtes légales pour formaliser l'inscription de Yennayer (12 janvier) sur la liste des fêtes légales du pays et un projet de loi organique relative aux lois de finances. APS