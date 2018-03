Relation université-société scolaire : améliorer la santé psychique des écoliers

Les intervenants au cours des travaux du séminaire nationale sur "la santé mentale au sein de la société scolaire" organisé mercredi, à Biskra ont insisté sur le renforcement de la relation entre l’université et la société scolaire afin de préserver la santé psychique des écoliers.

"La présence d’universitaires spécialisés dans les écoles est nécessaire pour prendre en charge les troubles psychiques manifestés par certains écoliers", a soutenu Dr Wassila Benameur dans sa communication à l'occasion de la rencontre tenue à l’amphithéâtre de la faculté des sciences humaines et sociales en présence de chercheurs de plusieurs universités.

"La compréhension des sources de certains comportements comme l’isolement, l’agressivité et le silence des écoliers permet d’y remédier et d’améliorer les performances scolaires du concerné", a estimé l’intervenante qui a relevé que "la stabilité au sein de la société scolaire dépend aussi de l’état de santé de l’enseignant et de la qualité de sa formation".

De son côté, Dr Youcef Adouane de l’université de Batna a souligné l’importance "de programmes communs associant l’université et l’école au côté de la famille et visant à consolider la santé mentale à travers notamment les activités préventives ciblant les catégories à risque".

Ceci, a-t-il noté, exige des psychologues bien formés capables de faire face aux troubles comportementaux. APS

Mme Fatima Ghanem de l’université d’Ouargla a elle axé son intervention sur l’accompagnement des élèves à besoins spécifiques pour favoriser l’adaptation scolaire. APS