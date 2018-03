Une collecte de fonds pour redonner vie à un tableau de Guillaumet sur l'Algérie

Une collecte de fonds a été lancée en France pour sauver un exceptionnel tableau intitulé « La Famine en Algérie » (1869) du peintre orientaliste Français, Gustave Guillaumet, à travers lequel il entendait dénoncer la situation dramatique des Algériens après l'invasion française.

Cette oeuvre de 3,20 x 2,34 m et d'une grande valeur historique, doit être présenté en France à l’occasion de l’exposition « L’Algérie de Gustave Guillaumet ». Elle a été découverte récemment dans les réserves du musée national Cirta à Constantine, dans un état nécessitant une restauration, selon l'association des amis des musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle qui a pour mission d'aider et de soutenir les musées.

La restauration de ce patrimoine Algérien, qui a subi de sérieuses dégradations, a été estimée à 25 000 euros, a-t-on appris, mercredi, auprès de la plateforme de financement participatif Dartagnans, exclusivement dédiée au rayonnement et à la préservation de patrimoine, de l'art et de la culture en France.

Le travail de restauration a été confié à la spécialiste Pascale Brenelli qui a déjà restauré par le passé nombre d’œuvres d'art.

Le tableau de Gustave Guillemet (1840-1887), le seul artiste Français à avoir représenté de tragiques événements ayant affecté la population Algérienne aux premiers moments de l'occupation de leur pays, décrit la situation dramatique qui avait décimé l'Algérie entre 1866 et 1868 et lors de laquelle les populations du pays ont eu à subir une extrême paupérisation, des épidémies et des famines entrainant la mort d’un tiers parmi elles, selon les historiens.

L'exposition « L’Algérie de Gustave Guillaumet » sera présentée à La Rochelle, du 8 juin au 17 septembre 2018, à Limoges du 19 octobre au 4 février 2019, à Roubaix au printemps 2019 et Agen durant l'été de 2019. Elle retournera ensuite en Algérie où il fera l'objet d'une présentation exceptionnelle, selon l'association.