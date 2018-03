Mostaganem : décès du comédien Mohamed Benmohamed

L’homme de théâtre, Mohamed Benmohamed, est décédé mercredi soir à Mostaganem, à l’âge de 76 ans, des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille.

Le défunt qui sera inhumé, jeudi après la prière de Dohr, au cimetière El Wiam, à Sayada, est considéré l’un des pionniers du mouvement théâtral de la ville de Mostaganem.

Ses premiers pas dans le monde du théâtre, il les fera sous la houlette d’Ould Abderrahmane Kaki avec pour compagnons des comédiens à l’exemple de Benmokaddem, Mekki Bensaïd, Mohamed Chouikh et Abdelmadjid Khelil.

Benmohamed avait fait partie de la troupe Garagouz, fondée par Kaki dans la dans la fameuse pièce 132 ans, montée au lendemain de l’indépendance.

Toujours sous la direction de Kaki, alors responsable du Théâtre régional d’Oran, il participera, à partir de 1972, à plusieurs pièces telles Diwane Lamlah, Beni Kelboun, Guerrab wa salhine, koul wahed b’hakmou et diwan el garagouz.

Sa première expérience dans l’écriture dramatique débutera 1979 avec le défunt Abdelkader Alloula avec la pièce Hout yakoul hout.

Il fera du cinéma en campant un rôle dans l’Epopée de Cheikh Bouanama, un film historique réalisé par Benamar Bakhti.

Mohamed Benmohamed a, d’autre part, été l’un des fondateurs du Festival national des arts dramatiques, en 1967, et du Festival national du théâtre amateur, la plus ancienne manifestation du genre à l’échelle Arabe et Africaine.