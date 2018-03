Classement FIFA : l'Algérie se maintient à la 60e place

La sélection algérienne occupe toujours la 60e place au classement mensuel de la Fédération internationale de football (FIFA) dont l'édition de mars a été publiée jeudi.

Avec seulement deux matchs amicaux pris en compte pour cette édition, le classement FIFA de la période allant du 15 février au 15 mars n'a logiquement subi que peu de changements.

Les Verts se sont maintenus aussi à la 10e place au niveau africain, derrière la Tunisie (23e), le Sénégal (27e), la RD Congo (39e), le Maroc (42e), l'Egypte (44e), le Cameroun (51e), le Nigeria (52e), le Ghana (54e) et le Burkina Faso (56e).

Sur ces équipes, seuls l'Egypte et le Burkina Faso ont bougé dans le classement, avec une place perdue pour la première et une de gagnée pour le second.

Les deux prochains adversaires de l'Algérie en amical, la Tanzanie (22 mars à Alger) et l'Iran (27 mars en Autriche) occupent respectivement les 146e et 33e places.

Dans le haut du tableau, l'Allemagne, toujours suivie du Brésil et du Portugal, a conservé la tête du classement mensuel de la FIFA au sein d'un Top 10 où la Pologne grimpe à hauteur de l'Espagne à la 6e place (+1).

Seuls autres changements notables dans le Top 30, l'Irlande du Nord qui monte à la 24e place (+2) et l'Autriche à la 28e (+1).

Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 12 avril 2018.